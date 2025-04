FC Schweinfurt 05: Talenttraining für den Jahrgang 2017 am 3. Mai

SCHWEINFURT – FC Schweinfurt 05 lädt Fußballtalente des Jahrgangs 2017 zum Sichtungstraining ein

Die Nachwuchsabteilung des Fußball-Regionalligisten FC Schweinfurt 05 organisiert ein spezielles Talenttraining für Kinder des Jahrgangs 2017. Unter professioneller Anleitung des Vereinstrainerteams erhalten fußballbegeisterte Jungen und Mädchen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und erste Erfahrungen im Nachwuchsleistungszentrum des Vereins zu sammeln.

Angesprochen werden sportliche und motivierte Kinder, die mit Begeisterung Fußball spielen und Freude an einem strukturierten Training haben. Der Verein möchte mit dieser Maßnahme frühzeitig junge Talente entdecken und fördern.

Das Sichtungstraining findet am Samstag, den 3. Mai 2025, von 15:00 bis 16:30 Uhr im Sachs-Stadion (Ander-Kupfer-Platz 2, 97424 Schweinfurt) statt.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, um einen reibungslosen Ablauf des Trainings gewährleisten zu können. Interessierte Eltern oder Erziehungsberechtigte können sich per E-Mail, telefonisch oder via WhatsApp an den Ansprechpartner Leonard Riedel wenden.

Kontakt: Leonard Riedel

E-Mail: U9@FCSchweinfurt05.de

Telefon: 0152/29641118

Der FC Schweinfurt 05 freut sich auf zahlreiche Nachwuchskicker mit Leidenschaft für den Fußball.