FC Schweinfurt 05: U13 Juniorinnen starten mit 1:1 in die Saison
SCHWEINFURT – Die neuformierte U13-Juniorinnenmannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 startete in die Saison und erkämpfte am zweiten Spieltag gegen Kickers Aschaffenburg am Schönbusch ein verdientes 1:1 (0:1). Das junge Team, das mit elf neuen Spielerinnen antrat, zeigte nach anfänglichen Schwierigkeiten eine starke Leistung und glich den Rückstand in der zweiten Halbzeit aus. Der Saisonauftakt gegen den FSV Zellingen wurde kampflos entschieden, da der Gegner nicht antrat.
Spielverlauf gegen Kickers Aschaffenburg
Die Schweinfurterinnen, die die Qualität der Aschaffenburgerinnen kannten, gerieten früh in Rückstand. Bereits in der 7. Minute nutzte Lina Trageser einen Ballverlust im Mittelfeld der Gäste eiskalt aus und erzielte beim ersten Gegenangriff der Kickers das 1:0.
Im Anschluss kämpften sich die Schnüdel immer besser in die Partie und gewannen zunehmend Spielanteile, während Aschaffenburg sich zurückzog. Trotz des erarbeiteten Drucks gelang den Gästen der Ausgleichstreffer vor der Halbzeit nicht mehr.
Der lange überfällige Ausgleich gelang schließlich in der 47. Minute. Cathalea Herz nahm den Ball im Strafraum direkt und setzte ihn halbhoch in die Maschen zum 1:1. Schweinfurt wurde nun immer stärker und erspielte sich eine Chance nach der anderen, scheiterte aber immer wieder an der mangelnden Präzision im Abschluss. Das 1:1 war am Ende ein schmeichelhaftes Ergebnis für die Gastgeber und bedeutet einen ersten wichtigen Punktgewinn für das Schweinfurter Team.
Das nächste Spiel führt die U13-Juniorinnen des 1. FC Schweinfurt 05 zuhause gegen Karlstadt.
