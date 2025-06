FC Schweinfurt 05: U13 Juniorinnen werden Meister im Ligabetrieb

SCHWEINFURT – Mensch Mädels, was für eine Freude ihr den Fans in dieser Saison bereitet habt! Bei den jüngsten Kickerinnen der Schnüdel ist in dieser Saison etwas Großartiges entstanden, ein wahrer Zwergenaufstand.

Nur um einige der Eckpfeiler dieser grandiosen Saison zu nennen:

Tabellenführer und Meister im Ligabetrieb mit über 100 erzielten Toren. In 11 Spielen wurden 33 Punkte geholt – eine bessere Ausbeute gibt es nicht.

Erster Platz bei der Unterfränkischen Hallenmeisterschaft.

Dritter Platz bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften in Passau.

Im Winter konnten zudem einige gut besetzte Turniere gewonnen werden.