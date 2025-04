FC Schweinfurt 05: U15 mit verdientem Sieg gegen die Domreiter

SCHWEINFURT – Die U15 des 1. FC Schweinfurt 05 zeigte im Heimspiel gegen Bamberg eine über weite Strecken überzeugende Leistung, ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt und gewann am Ende nur knapp mit 1:0.

Von Beginn an dominierte das Team das Spielgeschehen. Bereits in der 15. Minute setzte Salim Rübensaal mit einem kraftvollen Sololauf ein erstes Ausrufezeichen, doch sein Abschluss landete am Pfosten. In der 25. Minute war es dann Malik Mangaroz, der mit einem scharf getretenen Freistoß aus rund 17 Metern den Bamberger Keeper prüfte – dieser konnte den Ball jedoch mit den Fingerspitzen zur Ecke klären.

Trotz spielerischer Überlegenheit und klarer Feldvorteile blieb es zur Halbzeit beim torlosen Unentschieden. Die jungen Schnüdel hatten mehrfach die Führung auf dem Fuß, doch das nötige Quäntchen Glück fehlte.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Schweinfurt drückte, Bamberg verteidigte. In der 51. Minute dann endlich die Erlösung – Fabian Laus zirkelte einen Freistoß aus rund 18 Metern direkt ins Netz zur verdienten 1:0-Führung.

Auch in der Folge war der FC 05 das klar bessere Team. In der 65. Minute wurde es gleich doppelt gefährlich: Erst traf ein Abschluss den Pfosten, anschließend knallte der Nachschuss an die Querlatte. Die Gäste blieben in der Offensive harmlos und konnten die Defensive der Schweinfurter nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.

Trotz der vielen vergebenen Möglichkeiten reichte der Treffer von Laus am Ende zum verdienten Heimsieg.

Am kommenden Samstag, den 27. April 2025, reist die U15 zum Auswärtsspiel gegen DON BOSCO BAMBERG. Dort will das Team an die starke Leistung anknüpfen – mit dem klaren Ziel, diesmal auch die Chancen konsequenter zu nutzen.