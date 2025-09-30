FC Schweinfurt 05: U15 ohne Punkte gegen Bayreuth
SCHWEINFURT – Die U15 des FC 05 Schweinfurt musste sich im Heimspiel der SpVgg Bayreuth mit 0:2 geschlagen geben. Obwohl die jungen Schnüdel mutig und dominant in die Partie starteten, gelang es ihnen nicht, die anfänglichen Chancen in Zählbares umzumünzen. Bayreuth nutzte im Anschluss Unkonzentriertheiten der Gastgeber und sicherte sich durch einen Treffer nach einer Ecke und ein Fernschusstor den Auswärtssieg.
Die jungen Schnüdel begannen die Partie mit aggressivem Pressing und hohem Tempo und dominierten die ersten zehn Minuten. Ein Führungstreffer wollte jedoch nicht gelingen.
Nach dieser starken Anfangsphase übernahmen die Gäste aus Bayreuth zunehmend die Kontrolle. In der 17. Minute fiel das 0:1: Nach einem Eckball konnte Schweinfurt den Ball nicht entscheidend klären, und Bayreuth nutzte die entstandene Unordnung zur Führung, mit der es auch in die Halbzeitpause ging.
Nach dem Seitenwechsel mühten sich die Gastgeber, wieder ins Spiel zu finden. Die Gäste blieben jedoch konzentriert und sorgten in der 50. Minute für die Vorentscheidung: Ein Fernschuss rutschte dem Schweinfurter Torwart unglücklich durch die Hände, wodurch Bayreuth auf 0:2 erhöhte.
Trotz großen Einsatzes in der Schlussphase gelang es den Schnüdeln nicht mehr, gefährlich genug vor das Bayreuther Tor zu kommen. Das Spiel endete mit 0:2. Die Mannschaft zeigte in den ersten Minuten und im Schlussspurt positive Ansätze, muss diese nun jedoch über die gesamte Spielzeit auf den Platz bringen. Die Chance zur Reaktion bietet sich in der kommenden Woche in Aschaffenburg.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!