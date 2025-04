FC Schweinfurt 05: U15 sichert Last-Minute-Remis gegen Aschaffenburg

SCHWEINFURT – Im ersten Spiel der englischen Woche sicherte sich die U15 des 1. FC Schweinfurt 05 ein hart erkämpftes und in letzter Minute verdientes 1:1-Unentschieden gegen spielstarke Gäste aus Aschaffenburg. In einer intensiven Partie mit vielen Zweikämpfen, taktischer Disziplin und einem dramatischen Finale zeigte das Team Moral und Willensstärke.

Die Anfangsphase gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Linksverteidiger Fabian Weid setzte mit einem starken Solo die erste Duftmarke, doch die vielversprechende Chance blieb ungenutzt. Danach übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Aschaffenburg drängte die Hausherren tief in die eigene Hälfte, setzte auf konsequentes Pressing und kam immer wieder gefährlich vors Tor. Die größte Möglichkeit vereitelte Schweinfurts Torhüter Julius Markert mit einer Glanzparade bei einem abgefälschten Freistoß in der 27. Minute.

SCHWEINFURT tat sich im Spielaufbau schwer. Fehlende Präzision und die aggressive Defensivarbeit der Gäste machten es schwer, sich offensiv zu entfalten. Auch nach der Pause änderte sich daran zunächst wenig. In der 49. Minute belohnten sich die Aschaffenburger für ihren Aufwand: Ein scharf getretener Freistoß landete am langen Pfosten bei einem einlaufenden Spieler, der zur verdienten Führung einschob.

Doch mit dem Rückstand wuchs der Kampfgeist der Gastgeber. Die Schnüdel warfen in der Schlussphase alles nach vorne, kamen jedoch lange Zeit nicht entscheidend zum Abschluss. Erst in der Nachspielzeit fiel der umjubelte Ausgleich: Nach einem Foul an Malik Marangoz und dem fälligen Freistoß köpfte Niklas Papst den Ball zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt wuchtig ins Netz – 1:1.

Ein Remis, das sich wie ein Sieg anfühlte. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte und einem Rückstand zeigte die Mannschaft Charakter und belohnte sich für ihren Einsatz.

Am Mittwoch geht es direkt weiter mit dem Nachholspiel gegen Würzburg – Anstoß ist um 18 Uhr auf heimischem Rasen.