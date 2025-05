FC Schweinfurt 05: U17/2 Juniorinnen siegen gegen Karlstadt

SCHWEINFURT – Die U17-2 der Schweinfurter Fußballerinnen feierte am vergangenen Samstag einen wichtigen 6:0 Heimsieg gegen den FV Karlstadt.

Da der Tabellenführer der BOL Unterfranken, der SV Veitshöchheim, im Derby gegen den FC Gollhofen nur ein 1:1 erreichte, verkürzten die Schweinfurterinnen durch ihren deutlichen Sieg den Abstand in der Tabelle um einen Punkt. Somit kommt es im direkten Aufeinandertreffen zum möglichen Meisterschaftsendspiel.

Trotz zahlreicher ungenutzter Chancen in der ersten Halbzeit brachte Amelie Rest die Grün-Weißen in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Schweinfurterinnen deutlich verbessert und torhungriger. Ava Schreiber erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0, Maja Hennig legte in der 65. Minute zum 3:0 nach. Nele Leicht trug sich mit einem Doppelpack in der 67. und 71. Minute in die Torschützenliste ein, ehe Ava Schreiber mit ihrem zweiten Treffer den 6:0 Endstand besiegelte.

Dieser klare Sieg gegen Karlstadt macht den Kampf um die Meisterschaft wieder spannend.