FC Schweinfurt 05: U17/2 wird Meister in der BOL und steigt in die Landesliga auf

SCHWEINFURT – Es ist vollbracht: Die U17/2-Juniorinnen sind Meister in der BOL-Unterfranken und steigen in die Landesliga auf! Was als Traum begann, entwickelte sich über eine Vision zur erfolgreichen Mission.

Was sich in den vergangenen Wochen bereits abzeichnete, wurde nun Wirklichkeit. Nach dem sensationellen Sieg gegen Veitshöchheim legten die U17/2-Mädels richtig los. Die beiden nachfolgenden Spiele konnten alle gewonnen werden, sodass sie die Meisterschaft ohne Punktverlust einfahren konnten.

Am letzten Spieltag, dem entscheidenden Spiel um die Meisterschaft gegen Adelsberg, machten die jungen Fußballerinnen den Deckel auf eine erfolgreiche Saison. Nach dem Abpfiff stand es 12:0 für die Mädels aus der Kugellagerstadt.

Nach der U13 konnte somit auch die U17/2 die Meisterschaft nach Schweinfurt holen. Ein konstanter Saisonverlauf, in dem sich die Mädels Woche für Woche steigerten und den Titel verdient errangen.

Jetzt wird erst einmal ausgiebig gefeiert, und dann geht es in der kommenden Saison in die Landesliga. Egal, wie dieses Abenteuer verlaufen wird, der gesamte Verein steht hinter dem Team.

Ein Highlight nach dem Titelgewinn war sicherlich die Aktion der Spielerinnen, die ihre Trainer schminken durften.