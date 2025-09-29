FC Schweinfurt 05: U17 belohnt sich nicht für couragierte Auswärtspartie in der Oberpfalz

SCHWEINFURT – Die jungen Schnüdel des 1. FC Schweinfurt 05 mussten in der Oberpfalz eine bittere 1:0-Niederlage gegen den aktuellen Tabellenführer SpVgg Weiden hinnehmen. Trotz einer deutlichen Überlegenheit und zahlreicher hochkarätiger Torchancen, insbesondere in der ersten Halbzeit, gelang es den Unterfranken nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Der spielentscheidende Treffer für Weiden fiel in der zweiten Hälfte nach einem glücklichen Dropkick.

Nach der enttäuschenden Leistung im Derby gegen den TSV Großbardorf wollte das Team aus Schweinfurt den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten.

Vergebene Chancen in der ersten Halbzeit

In einer temporeichen Partie bei spätsommerlichen Temperaturen verbuchte zunächst die Heimmannschaft die erste Großchance. Im Anschluss versteckten sich die Schweinfurter aber nicht und erspielten sich etliche klare Möglichkeiten zur Führung. Sämtliche Versuche wurden jedoch entweder vom guten Weidener Torwart vereitelt oder verfehlten das Ziel knapp. Zur Halbzeitpause hätte der Spielstand aus Schweinfurter Sicht leicht eine Führung von vier Toren betragen können, so stand es jedoch schmeichelhaft 0:0 für die Heimelf.

Unbeabsichtigter Führungstreffer

In der zweiten Hälfte setzte sich das Bild fort: Schweinfurt war weiterhin gut im Spiel und erarbeitete sich Großchancen, blieb aber ohne zählbaren Erfolg. Nach gut zehn gespielten Minuten in der zweiten Hälfte gelang den Oberpfälzern nach einem Eckball der spielentscheidende Treffer zum 1:0. Nach einem unglücklichen Kopfballduell landete der Ball vor den Füßen eines Weidener Stürmers, der sichtlich überrascht reagierte und den Ball per Dropkick unhaltbar im Winkel des Gästetores unterbrachte.

Trotz weiterer gut herausgespielter Möglichkeiten wollte den Schnüdeln an diesem Tag einfach kein Treffer gelingen. Sie mussten die Punkte in der Oberpfalz lassen und verpassten es damit, den Kontakt zur Tabellenspitze zu festigen.