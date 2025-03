FC Schweinfurt 05: U17 erringt im Kellerduell den erstem Heimsieg der Saison

U17 der Schnüdel siegt gegen Augsburg – Nächstes Highlight gegen Bayern München

SCHWEINFURT – Gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn FC AUGSBURG stand für die U17 der Schnüdel ein richtungsweisendes Spiel an. Ein Sieg war Pflicht, um den Anschluss ans hintere Mittelfeld der Tabelle zu halten.

Von Beginn an entwickelte sich eine kampfbetonte und temporeiche Partie, die das Schiedsrichtergespann stets gut unter Kontrolle hatte. Bereits in der ersten Spielszene vergaben die Gastgeber eine Großchance zur Führung, als ein Stürmer freistehend vor dem gegnerischen Tor scheiterte. Im direkten Gegenzug bot sich den Gästen die Möglichkeit zur Führung, doch auch hier blieb der Abschluss erfolglos.

In der Folge übernahmen die technisch überlegenen Augsburger etwas mehr die Spielkontrolle, hatten mehr Ballbesitz und kamen vor allem über die rechte Seite zu gefährlichen Aktionen. Doch auch sie konnten ihre Gelegenheiten nicht in Tore ummünzen. Somit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams mit großer Vorsicht, um nicht den ersten folgenschweren Fehler zu machen. In der 50. Minute gelang den Schnüdeln nach energischem Pressing und schnellem Umschaltspiel der entscheidende Treffer zum 1:0. Die Gäste aus Augsburg drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Schweinfurter verteidigten leidenschaftlich und hielten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Am kommenden Sonntag, den 23. März, wartet das nächste Highlight: Die Jungschnüdel empfangen den Nachwuchs des FC BAYERN MÜNCHEN. Sollte die Mannschaft an die Leistung der zweiten Halbzeit aus dem Spiel gegen DEGGENDORF und die kämpferische Vorstellung gegen Augsburg anknüpfen, ist auch gegen den deutschen Rekordmeister eine Überraschung möglich. Anstoß ist um 13:30 Uhr auf einem Nebenplatz des Sachs-Stadions. Die U17 freut sich auf zahlreiche Unterstützung!