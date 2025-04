FC Schweinfurt 05: U17 fährt aus der Oberpfalz mit 3er im Gepäck nach Hause

SCHWEINFURT – Die mitten im Abstiegskampf befindlichen Jungschnüdel zeigten bei den bis dato zu Hause noch unbesiegten Tabellenzweiten aus Regensburg ihr bestes Saisonspiel.

Bei früh sommerlichen Temperaturen waren die Gäste aus Unterfranken mit leidenschaftlichem, aggressivem Auftreten sofort im Spiel. Regensburg, die sicherlich die besseren Fußballer in ihren Reihen hatten, tat sich schwer gegen die gut organisierte Defensive der Gäste vom Main, deren Effektivität beim Torabschluss an diesem Tage ausgezeichnet war.

Per Doppelschlag gingen die Unterfranken nach gutem Pressing mit 0:2 in Führung. Die Hausherren verkürzten aber Mitte der 1. Hälfte nach einer der wenigen Unachtsamkeiten der Schweinfurter Hintermannschaft auf 1:2. Dies hatte allerdings nur kurze Zeit Bestand, denn erneut per Doppelschlag erhöhten die Gäste nach zwei schön herausgespielten Kontern zum 1:3 und 1:4. Quasi mit dem Halbzeitpfiff kamen die Hausherren zum 2:4-Anschlusstreffer.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Oberpfälzer das Tempo, aber die Schweinfurter wehrten sich und blieben bei Kontern immer wieder gefährlich. Die sicherlich alles entscheidende Situation im Spiel kam dann Mitte der 2. Hälfte, als der gut leitende Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt für die Heimelf entschied. Der Spieler der Regensburger schoss jedoch den Ball weit über den Kasten der Gäste.

Die Schnüdel konnten dann gut 10 Minuten vor Ende der Partie durch erneut sauber gespieltes Umschaltspiel über die rechte Seite den Deckel zum 2:5-Endstand drauf machen.