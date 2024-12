FC Schweinfurt 05: U17 fährt ohne Punkte Heim

SCHWEINFURT – Die Jungschnüdel nahmen sich im letzten Spiel dieses Jahres gegen die bis dahin ebenfalls im Tabellenkeller stehenden Oberbayern aus Rosenheim viel vor.

Man wollte den Schwung und die gezeigten Leistungen aus den vergangenen Partien mitnehmen, um mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen und den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.

Doch leider ging dieser Plan vollends daneben. Von Beginn an ließ die Mannschaft vieles vermissen, was in den letzten Wochen noch gut funktioniert hatte. Rosenheim zeigte sich aggressiver, zielstrebiger, mutiger und zwingender in den Aktionen. Schweinfurt konnte wenig Akzente nach vorne setzen und durfte sich im ersten Abschnitt bei ihrem Torhüter bedanken, dass es mit einem glücklichen 0:0 in die Pause ging.

Nach Wiederanpfiff änderte sich trotz einiger Wechsel wenig am Spiel der Unterfranken. In der 61. Minute erzielte Rosenheim nach einem Angriff über die linke Seite den 1:0 Führungstreffer per Kopf. Schweinfurt versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, fand jedoch zu keinem Zeitpunkt ins Spiel zurück. Nach 70 gespielten Minuten konnte ein Spieler der Rosenheimer nach hohem Zuspiel über die Abwehrkette freistehend vor dem Torwart zum 2:0 einschieben. Mit dem Schlusspfiff erhöhten die Hausherren nach einem abgefälschten Schuss sogar noch auf 3:0.

Im Großen und Ganzen geht der Sieg für die Rosenheimer absolut in Ordnung, da Schweinfurt, trotz vorhandenem Willen, wenig Zugriff auf das Spiel hatte.

Mit 9 Punkten aus 14 Spielen und Tabellenplatz 14 geht es nun in die kurze, fünfwöchige Winterpause, in der sich die Mannschaft sammeln und Kraft tanken muss für die anstehende Rückrunde. Um den sicheren Abstieg zu vermeiden, muss am Ende der Saison Platz 12 erreicht werden, welchen zurzeit die SpVgg Deggendorf mit 4 Punkten Vorsprung inne hat.