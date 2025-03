FC Schweinfurt 05: U17 gibt alles gegen den Favoriten aus der Landeshauptstadt

SCHWEINFURT – Nach dem Heimsieg gegen den FC Augsburg in der vergangenen Woche starteten die Jungschnüdel mit neuem Selbstbewusstsein in die Partie gegen die Nachwuchsmannschaft des FC Bayern München. Als Underdog hatten die Schweinfurter wenig zu verlieren und traten entsprechend mutig auf.

Von Beginn an war erkennbar, dass die Hausherren sich nicht verstecken wollten. Sie kämpften leidenschaftlich gegen die spielerisch überlegenen Gäste und setzten immer wieder kleine Nadelstiche. Trotz der Feldüberlegenheit der Bayern blieben klare Torchancen im ersten Durchgang Mangelware. Dennoch gingen die Oberbayern nach gut einer halben Stunde durch einen sehenswerten Schuss aus der Drehung in Führung – ein „Sonntagsschuss“, der das 0:1 und den Halbzeitstand bedeutete.

Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Gäste erneut die Spielkontrolle, ohne dabei zunächst große Gefahr vor dem Tor der Heimelf auszustrahlen. Im Gegenteil: Die Jungschnüdel hatten zweimal die Chance zum Ausgleich, doch das erlösende Tor wollte an diesem Tag nicht fallen. Stattdessen erhöhte ein gerade eingewechselter Spieler der Bayern nach einem Gewühl im Fünfmeterraum auf 2:0.

Die Schweinfurter gaben nicht auf und versuchten bis zum Schluss, das Spiel noch zu drehen. Zehn Minuten vor Spielende löste die Heimelf die Viererkette auf, um offensiver agieren zu können, doch die Bayern nutzten die sich bietenden Räume eiskalt. Zwei späte Kontertore sorgten für den 0:4-Endstand.

Trotz der deutlichen Niederlage lässt sich festhalten, dass die Schweinfurter über weite Strecken eine engagierte Leistung zeigten, am Ende aber ohne Punkte blieben. Nun heißt es: „Mund abwischen und weitermachen!“

Bereits am kommenden Sonntag, den 30. März, steht das nächste wichtige Heimspiel an. Dann empfängt die Mannschaft den Nachwuchs von 1860 Rosenheim im Sachs-Stadion. Die Gäste befinden sich ebenfalls im Tabellenkeller, was die Begegnung zu einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf macht. Das Hinspiel ging mit 0:3 verloren, sodass die Jungschnüdel einiges gutzumachen haben. Anstoß ist um 13:30 Uhr auf einem Nebenplatz des Sachs-Stadions. Ein Sieg wäre enorm wichtig, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten.