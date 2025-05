FC Schweinfurt 05: U17 Juniorinnen setzen sich im Spitzenspiel an die Tabellenspitze

SCHWEINFURT – Die U17-Juniorinnen des 1. FC Schweinfurt 05 haben am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel der BOL-Unterfranken gegen den bisherigen Tabellenführer aus Veitshöchheim mit 2:1 gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen.

Vor heimischer Kulisse im Sachs-Stadion übernahmen die jungen „Schnüdelgirls“ von Beginn an die Initiative und gingen in der 6. Minute durch Fabienne Göthel in Führung. Die Schweinfurterinnen blieben am Drücker und erhöhten in der 21. Minute erneut durch Fabienne Göthel auf 2:0. Mit einer sicheren Abwehr und schnellen Überbrückung des Mittelfelds erspielten sie sich weitere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. So ging es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause zeigte sich der bisherige Tabellenführer aus Veitshöchheim kämpferisch und kam immer wieder gefährlich vor das Tor der Schweinfurterinnen. Die „Schnüdelgirls“ mussten nun ihren Kampfgeist unter Beweis stellen und konnten ihre Konter nicht mehr sauber zu Ende spielen. Vier Minuten vor Schluss gelang Marie Berberich der Anschlusstreffer für die Gäste. Die Heimmannschaft mobilisierte noch einmal alle Kräfte, kämpfte leidenschaftlich um jeden Ball und brachte das 2:1 über die Ziellinie.

Mit diesem verdienten Sieg im Spitzenspiel eroberten die U17-Juniorinnen des 1. FC Schweinfurt 05 die Tabellenführung in der BOL-Unterfranken und haben damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.