FC Schweinfurt 05: U17 lässt viel an Aggressivität, Leidenschaft und Spiel nach vorne vermissen

INGOLSTADT – Nach zuletzt positiven Auftritten verpassten es die Jungschnüdel, ihre kleine Serie fortzusetzen und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Beim Auswärtsspiel gegen die Schanzer mussten sich die Schweinfurter trotz zwischenzeitlicher Hoffnung am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen von Beginn an. Bereits nach fünf Minuten nutzten die Ingolstädter einen Einwurf für einen schnellen Angriff, der über zwei Stationen zur frühen Führung führte. Die Schweinfurter Defensive wirkte in dieser Szene ebenso unsortiert wie bei einem Freistoßtreffer der Gastgeber in der 23. Minute, bei dem der Ball über Umwege ins Tor der Gäste gelangte.

Erst nach dem 0:2 fanden die Schnüdel etwas besser in die Partie. Zwei vielversprechende Kontermöglichkeiten blieben allerdings ungenutzt. Ein schneller Umschaltmoment führte schließlich fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff zum 1:2-Anschlusstreffer, mit dem sich die Unterfranken in die Pause retten konnten.

In der zweiten Hälfte präsentierten sich die Schweinfurter engagierter und erarbeiteten sich Mitte der zweiten Halbzeit die große Chance auf den Ausgleich. Der Torwart der Heimelf verhinderte jedoch mit einer starken Parade das mögliche 2:2. Auch in der Schlussphase blieb die Offensive der Gäste zu harmlos, um noch einmal für Gefahr zu sorgen.

In Überzahl kassierten die Schnüdel mit dem Schlusspfiff nach einem Konter das entscheidende 1:3. Angesichts der schwachen ersten Halbzeit geht der Sieg der Ingolstädter insgesamt in Ordnung. Für die Schweinfurter bleibt festzuhalten, dass eine weitere Gelegenheit verpasst wurde, sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. Die Niederlage fiel vor allem deshalb bitter aus, weil der Gegner an diesem Tag durchaus schlagbar war.