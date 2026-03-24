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FC Schweinfurt 05 – U17 mit souveränem Auftritt im Derby bei den Galliern

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
FC Schweinfurt 05 – U17 mit souveränem Auftritt im Derby bei den Galliern
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GROSSBARDORF IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Die U17 des FC Schweinfurt 05 hat im Derby bei den Galliern einen souveränen 4:0-Auswärtssieg gefeiert. Von Beginn an kontrollierten die Gäste vom Main das Spielgeschehen auf dem schwierigen Geläuf am Gallier Campus und ließen den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung.

Bereits nach fünf Minuten gingen die Jungschnüdel in Führung, als ein Offensivspieler ein Laufduell für sich entschied und den Ball am Torhüter vorbei zum 1:0 einschob. In der 15. Minute erhöhte der Schweinfurter Stürmer nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite per Kopf zum 2:0-Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste trotz starkem Gegenwind spielbestimmend.

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In der 54. Minute sorgte eine feine Einzelaktion mit anschließendem Pass in die Tiefe für das 3:0. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff machte Schweinfurt nach einem Eckball per Kopf schließlich den Deckel auf die Partie. Trotz weiterer guter Gelegenheiten blieb es beim 4:0-Endstand für die Kugellagerstädter.

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