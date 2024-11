FC Schweinfurt 05: U19 bleibt auch im vorletzten Bayernliga-Spiel ungeschlagen in Mögeldorf

MÖGELDORF – Im vorletzten Spiel der Bayernliga trennte sich die bereits als Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga feststehende U19-Mannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 nach einem spannenden Duell mit einem 3:3-Unentschieden vom Gegner aus Mögeldorf. Die Partie war geprägt von Rotationen, einer schwachen Anfangsphase der Schnüdel und beeindruckenden Einzelleistungen, insbesondere von Kevin Ziegler.

Die Schweinfurter, die mit einer gegenüber der Vorwoche komplett veränderten Startelf antraten, fanden auf dem holprigen Platz zunächst schwer ins Spiel. Die Heimelf nutzte diese Unsicherheiten und ging in der 21. Minute mit einem sehenswerten Freistoßtreffer von Kurtseitov in Führung, gefolgt vom 2:0 in der 26. Minute durch Lienert. Doch dann zeigte sich die individuelle Klasse von Kevin Ziegler: Zunächst verwandelte er einen Eckball direkt ins lange Eck (31.), bevor er nur drei Minuten später mit einem präzisen Freistoß zum Ausgleich traf.

Nach der Pause kamen die Schnüdel besser ins Spiel und belohnten sich in der 56. Minute mit der 2:3-Führung. Kevin Ziegler brachte einen Freistoß gefährlich vors Tor, den der Heimtorwart nicht festhalten konnte, woraufhin Maro Müller abstaubte. Ein weiteres Tor der Schweinfurter wurde durch den Schiedsrichter wegen eines umstrittenen Fouls aberkannt. Mögeldorf nutzte diese offene Situation und glich in der 84. Minute durch Zink aus. Ein Nachschuss nach einem stark parierten Kopfball war letztlich nicht mehr zu verhindern.

Mit dem Unentschieden bleibt die U19 des 1. FC Schweinfurt 05 weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Im letzten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den FV Illertissen will die Mannschaft ihre Serie ausbauen und ungeschlagen die Saison beenden. Der FV Illertissen, der selbst eine gute Form hat, dürfte jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe darstellen.

Aufstellung 1. FC Schweinfurt 05:

Schnös – Geiger, Brater, Koos, Volz (70. Schneider) – Rödl (70. Mützel), Ziegler, Breitenbach (54. Reuß), Neumann (70. Markert) – Müller (70. Schusser), Gensichen

Tore:

1:0 Kurtseitov (21.), 2:0 Lienert (26.), 2:1 Ziegler (31.), 2:2 Ziegler (34.), 2:3 Müller (56.), 3:3 Zink (84.)

Zuschauer: 100

Trainer: Marcel Kühlinger

Co-Trainer: Marlon Schmalz



