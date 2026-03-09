Auto IU

FC Schweinfurt 05: U19 feiert hochverdienten Auswärtssieg in Mögeldorf

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
FC Schweinfurt 05: U19 feiert hochverdienten Auswärtssieg in Mögeldorf
SCHWEINFURT – Die U19 des 1. FC Schweinfurt 05 hat am vergangenen Wochenende einen wichtigen 3:1-Erfolg bei der SpVgg Mögeldorf eingefahren. Trotz eines frühen Rückstands in der 2. Minute bewiesen die „jungen Schnüdel“ Moral und drehten die Partie auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz der Gastgeber zu ihren Gunsten.

Nach einer schwierigen Anfangsphase fanden die Unterfranken ab der 15. Minute besser ins Spiel und glichen durch einen sehenswerten Distanzschuss von Maro Müller zum 1:1 aus. Mit diesem Spielstand ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Schweinfurter komplett das Kommando. Janis Brater erzielte in der 62. Minute nach einer Ecke die verdiente 2:1-Führung, bevor Tim Gensichen in der 84. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte. Damit belohnte sich das Team für eine Leistungssteigerung und eine Vielzahl an herausgespielten Torchancen mit drei Auswärtspunkten.

