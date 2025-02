FC Schweinfurt 05: U19 holt ersten Dreier in der DFB-Nachwuchsliga

SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Fußballer haben sich im Auswärtsspiel gegen Walldorf durchgesetzt und ihre ersten drei Punkte in der neuen Liga eingefahren. Auch wenn die Anfangsphase des Spiels etwas schwierig war, zeigte das Team von Trainer Marcel Kühlinger in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und siegte am Ende verdient mit 1:3.

Zunächst gehörte die erste gute Chance den Schweinfurtern: Ein platzierter Schuss von Niklas Schusser wurde jedoch gerade noch vom Walldorfer Torwart um den Pfosten gelenkt. Doch trotz dieser guten Möglichkeit taten sich die Schweinfurter zu Beginn schwer. Walldorf agierte aggressiv und setzte die Schnüdelabwehr mit langen Bällen unter Druck. Ein solcher Ball führte in der 26. Spielminute dann auch zum 1:0 für die Gastgeber. Luis Markert konnte den ersten langen Ball noch aus der Gefahrenzone köpfen, doch der Walldorfer Stürmer reagierte am schnellsten und schob den Ball eiskalt in die lange Ecke.

Doch nach dem Gegentreffer fingen sich die Schweinfurter und kamen nach und nach besser ins Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielten die Gäste dann den verdienten Ausgleich. Nach einer Ecke von Valentin Schmitt stieg David Ritter am höchsten und nickte den Ball gekonnt zum 1:1 ein.

Nach der Pause zeigte sich das Team aus Schweinfurt deutlich selbstbewusster und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 57. Minute eroberten die Schnüdel im Gegenpressing den Ball und Nuno Mützel schob diesen nach einem Pass in die kurze Ecke zum 1:2. Zehn Minuten später erzielten die Schweinfurter dann das entscheidende dritte Tor. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schalteten die Gäste schnell und Luke Barget setzte sich nach einem Chipball durch und vollstreckte eiskalt zum 1:3.

Walldorf hatte dem nun wenig entgegenzusetzen, zumal die Gastgeber nach einem Frustfoul von Joaquín Fazal in der 69. Minute mit einem Mann weniger weiterspielen mussten. Die Schweinfurter ließen zwar noch einige gute Kontergelegenheiten ungenutzt, dennoch war die Partie nach dem dritten Tor praktisch entschieden. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 95 Minuten abpfiff, war die Freude bei den Schweinfurtern riesengroß. Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen stehen die Schnüdel aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

Trainer Marcel Kühlinger zeigte sich zufrieden mit dem Sieg, betonte jedoch, dass das Team weiterhin fleißig punkten müsse: „Wir sind auch in dieses Spiel schwer reingekommen. Walldorf hat relativ schnell die Bälle in unsere Hälfte geschlagen und gehofft, durch zweite Bälle gefährlich zu werden. Das 1:0 war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Aber je länger das Spiel dauerte, desto besser haben wir uns auf ihre Spielweise eingestellt und die Kontrolle übernommen. Der Treffer vor der Pause gab uns Auftrieb. In der zweiten Hälfte war es dann gefühlt eine Frage der Zeit, bis wir in Führung gehen. Wir freuen uns sehr über diesen Dreier, wissen aber auch, dass wir weiterhin fleißig punkten müssen.“

Tore: 1:0 – 26‘ Yuma Reichert (Walldorf) 1:1 – 41‘ David Ritter (Schweinfurt) 1:2 – 57‘ Nuno Mützel (Schweinfurt) 1:3 – 67‘ Luke Barget (Schweinfurt)