FC Schweinfurt 05: U19 in Regensburg ebenbürtig aber ohne Durchschlagskraft

REGENSBURG/SCHWEINFURT – Das Spiel begann denkbar ungünstig für die Schnüdel: Ein individueller Fehler im Spielaufbau führte früh zum 1:0 für die Gastgeber. Nur wenige Minuten später legte Jahn mit einem sehenswerten Weitschuss zum 2:0 nach. Dieser Doppelschlag war zunächst ein Schock, den die Mannschaft aus Unterfranken erst einmal verdauen musste.

Nach rund einer Viertelstunde stabilisierte sich das Team von Trainer Christian Gmünder und übernahm zusehends die Kontrolle über das Spiel. Belohnt wurde die zunehmende Dominanz mit dem Anschlusstreffer durch Altin Ibisi Mitte der ersten Halbzeit. In dieser Phase waren die Schweinfurter klar am Drücker, ließen jedoch mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt, sodass es mit einem knappen Rückstand in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel kam es zu mehreren personellen Wechseln auf beiden Seiten, spielerisch blieb jedoch alles beim Alten: Die Gäste mit viel Druck und Ballbesitz, während die Regensburger auf schnelle Gegenangriffe lauerten. In der 63. Minute war es dann soweit: Der eingewechselte Tim Gensichen traf zum verdienten Ausgleich.

Das Spiel war nun völlig offen. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung – mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die in der 78. Minute erneut in Führung gingen. In der Schlussphase warfen die Schnüdel alles nach vorne, konnten jedoch keine weiteren Treffer erzielen. Stattdessen sorgte ein letzter Konter für das 4:2 und den Schlusspunkt.

Am Ende steht eine bittere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit Blick auf die Tabelle ist dies ein empfindlicher Rückschlag für den FC 05, der nun den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren droht. In der kommenden Woche wartet mit dem Tabellenführer aus Nürnberg ein echtes Schwergewicht auf die Schweinfurter – ein Spiel, in dem dringend gepunktet werden muss.