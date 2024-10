FC Schweinfurt 05: U19 mit erfolgreicher „Englischen Woche“ – erst Pokalhürde Aschaffenburg souverän gemeistert und dann die Festung Obermenzing eingenommen

SCHWEINFURT – In der vergangenen Woche zeigte die U19-Mannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 eine beeindruckende Leistung und sicherte sich zwei wichtige Siege.

Im Bayernpokalspiel gegen den Aufstiegskonkurrenten VIKTORIA ASCHAFFENBURG rotierte Trainer Marcel Kühlinger kräftig und stellte eine komplett neue Startelf auf. Bereits in der 9. Minute brachte Luca Geiger die Schnüdel mit einem sehenswerten Dropkick-Tor aus 27 Metern in Führung. Aschaffenburg gelang zwar in der 34. Minute durch einen Kopfball der Ausgleich, aber Schweinfurt antwortete schnell. Zwei Minuten später stellte Fabio Breitenbach den alten Abstand nach einer Ecke wieder her. In der zweiten Halbzeit erhöhte Tim Gensichen auf 3:1 und sicherte damit den verdienten Einzug in die dritte Pokalrunde.

Endstand gegen Viktoria Aschaffenburg:

3:1 (Tore: Geiger 9′, Breitenbach 36′, Gensichen 56′)

Zuschauer: 65

Am darauffolgenden Samstag stand ein schwieriges Ligaspiel gegen die heimstarke Mannschaft von SV WALDECK-OBERMENZING in München an. Obermenzing spielte auf dem kleinen Kunstrasenplatz körperbetont, was die Schnüdel zunächst verunsicherte. Die Gastgeber gingen in der 29. Minute durch Schüller in Führung, doch Niklas Schusser erzielte nur sieben Minuten später den Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte Obermenzing den alten Abstand jedoch wieder her.

Nach einer klaren Ansprache von Trainer Kühlinger in der Halbzeit zeigte Schweinfurt große Moral und drehte das Spiel in der zweiten Hälfte. Tim Gensichen traf in der 61. Minute zum erneuten Ausgleich, und nur eine Minute später landete eine Flanke von Altin Ibisi abgefälscht im Tor der Gastgeber. Schweinfurt brachte die knappe Führung souverän über die Zeit und sicherte sich den Sieg.

Endstand gegen SV Waldeck-Obermenzing:

3:2 (Tore: Schusser 36′, Gensichen 61′, Eigentor 62′)

Zuschauer: 100

Nach dieser erfolgreichen Woche stehen für die Schnüdel am 3. und 10. November zwei Heimspiele gegen die Teams aus BAYREUTH und NÖRDLINGEN auf dem Plan.