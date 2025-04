FC Schweinfurt 05: U19 müht sich, aber Aue zu stark

ERZGEBIRGE AUE/SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 musste sich am Sonntagvormittag auswärts in Aue geschlagen geben.

Die Schnüdel starteten gut in die Partie und hatten zu Beginn ihre einzige echte Druckphase. Danach übernahm Aue die Kontrolle und gab diese nicht mehr ab. Mit langen Ballbesitzphasen setzten die Gastgeber die Schweinfurter dauerhaft unter Druck. Folgerichtig fiel Mitte der ersten Halbzeit die verdiente Führung für Aue.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die weiterhin dominanten Gastgeber erhöhten in der 60. Minute auf 2:0. Der FC Schweinfurt versuchte mit taktischen Umstellungen neue Impulse zu setzen, blieb jedoch ohne größeren Erfolg. Beide Teams nutzten mehrere Wechsel, um auf die Schlussphase zu reagieren. Aue gelang es, das Momentum zu nutzen und Mitte der zweiten Halbzeit das 3:0 zu erzielen.

Schweinfurt versuchte weiter, offensiv Akzente zu setzen, doch die Angriffe wurden nicht präzise genug ausgespielt, um echte Torgefahr zu erzeugen. So endete das Spiel mit einem insgesamt verdienten Sieg für die Gastgeber.

Für die Schnüdel gilt es nun, in den kommenden Spielen wichtige Punkte zu holen, um den Anschluss an den Tabellenvierten nicht zu verlieren und den Klassenerhalt zu sichern. Bereits nächste Woche steht ein wichtiges Heimspiel an: Vor heimischem Publikum empfängt Schweinfurt Rot-Weiß Walldorf.