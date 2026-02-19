Auto IU

FC Schweinfurt 1905 verpflichtet Jermaine Jones als Cheftrainer

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Foto: SPM Sportmanufaktur
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 hat den ehemaligen US-Nationalspieler Jermaine Jones als neuen Cheftrainer für die erste Mannschaft unter Vertrag genommen. Der Verein gewinnt damit eine erfahrene Persönlichkeit mit klarer Führungsphilosophie, die ihre Expertise aus einer erfolgreichen Profikarriere unter anderem bei Schalke 04 und Eintracht Frankfurt einbringen wird.

Geschäftsführer Markus Wolf betont, dass Jones der Mannschaft die nötigen Impulse und Erfahrungen vermitteln soll, um die anstehenden sportlichen Herausforderungen zu meistern. Jermaine Jones selbst zeigt sich hochmotiviert und blickt bereits mit Vorfreude auf das bevorstehende Spiel in Duisburg, das er als große Aufgabe für sein Team bezeichnet.

