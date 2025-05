FC Würzburger Kickers ziehen Konsequenzen: Drei Maßnahmen nach den Vorfällen am vergangenen Freitag

WÜRZBURG – Nach den bedauerlichen Ausschreitungen beim Auswärtsspiel in Schweinfurt hat sich der FC Würzburger Kickers dazu entschlossen, zunächst drei Maßnahmen umzusetzen, die ab sofort gelten. Diese Maßnahmen sollen die aktive Fanszene klar von gewaltbereiten Einzelpersonen und Straftätern abgrenzen und schützen sowie die Aufarbeitung des Vorfalls konsequent vorantreiben.

Als erste Maßnahme sperrt der Verein bis auf weiteres Block E

Die Sperrung soll zunächst dazu dienen, die Vorfälle umfassend aufzuklären. Der Verein arbeitet hierbei eng mit den Sicherheitsbehörden sowie dem Bayerischen Fußballverband zusammen, um die verantwortlichen Personen zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.

Hier wird der Dialog mit der Fanszene intensiviert, um gemeinsam tragfähige Lösungen für ein sicheres und positives Stadionerlebnis zu entwickeln.

Becherspenden kommen dem BFV-Organspende-Aktionstag zugute

Parallel dazu möchte der FC Würzburger Kickers am kommenden Samstag ein starkes gesellschaftliches Zeichen setzen: Der Erlös aus den Becherspenden beim Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II, die normalerweise der aktiven Fanszene zum Umbau des Block E zugute kommen, geht in voller Höhe an den BFV-Organspende-Aktionstag – eine gemeinsame Initiative des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV), des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention (StMGP), ANTENNE BAYERN sowie über 600 teilnehmender Vereine.

Torhymne wird zurückgeändert: „Jump Around“ kehrt ins Stadion zurück

In der vergangenen Saison wurde auf Wunsch der aktiven Fanszene die Torhymne geändert – ein Schritt, dem der Verein gerne zugestimmt hat, um die Mitgestaltung durch die Fans zu fördern. Diesem Wunsch entsprechen die Würzburger Kickers jetzt allerdings nicht mehr.

Der Verein bittet um Verständnis für die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und bedankt sich bei allen friedlichen und engagierten Fans für ihre Unterstützung – im Stadion und darüber hinaus.