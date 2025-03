FC05-Urgestein Kevin Fery bleibt weiterhin Schnüdel

SCHWEINFURT – Kevin Fery (31.03.1994) bleibt für weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2027 beim 1. FC Schweinfurt 05. Der aus Waigolshausen stammende Mittelfeldspieler durchlief sämtliche Jugendteams der Schnüdel und ist seit 2012 fester Bestandteil der ersten Mannschaft.

In diesen Jahren bestritt er 400 Pflichtspiele für seinen Herzensverein im grün-weißen Trikot. Eine derart langjährige Vereinszugehörigkeit und Identifikation ist im modernen Fußball sicher nicht mehr selbstverständlich und unterstreicht Ferys zentrale Bedeutung für den Verein.

Auch in der laufenden Regionalliga-Saison überzeugt Kevin Fery mit herausragenden Leistungen und führt gemeinsam mit seinem Team sensationell die Regionalliga-Tabelle an. Auch in Zukunft soll Fery, der im Mittelfeld der Mannschaft eine wichtige Rolle spielt, eine tragende Säule bleiben.

Für den Geschäftsführer Markus Wolf ist diese Vertragsverlängerung ein positives Signal für die gesamte Mannschaft und den Verein: „Kevin hat in all den Jahren hier unglaublich viel geleistet und ist ein absoluter Führungsspieler. Er hat seine Qualitäten über lange Zeit konstant auf den Platz gebracht und spielt erneut eine starke Saison. Ich freue mich sehr, dass er auch in den kommenden beiden Jahren unsere Farben trägt und als Vorbild vorangeht.“

Der sportliche Leiter Andreas Brendler betont die Bedeutung von Fery im Verein: „Kevin Fery ist hier zu Recht eine absolute Identifikationsfigur der Schnüdel. Er hat mit dem FC 05 bereits so viel erlebt, und als Spieler aus der Region steht er sinnbildlich für den erfolgreichen Weg des Vereins. Auch in dieser Saison ist er eine unverzichtbare Achse in unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass er auch in Zukunft auf und neben dem Platz eine tragende Rolle bei uns spielen wird.“

Auch Fery selbst freut sich auf die weitere Zeit beim FC 05: „Ich bin unglaublich stolz, weiterhin das grün-weiße Trikot tragen zu dürfen. Für diese Möglichkeit und das Vertrauen des Vereins bin ich sehr dankbar. Dieses Jahr bringt für mich ganz besondere Momente – unsere Familie wird um ein weiteres Wunder größer und auf dem Platz verfolgen wir einen großen Traum. Gemeinsam mit euch, den Fans und der gesamten Region wollen wir diesen Traum Wirklichkeit werden lassen und unvergessliche Momente erleben, die uns für immer in Erinnerung bleiben.“