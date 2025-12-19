FDP Schweinfurt stellt Bewerber für die Stadtratswahl 2026 auf
SCHWEINFURT – Der FDP-Kreisverband hat seine personellen Weichen für die kommende Stadtratswahl gestellt. Angeführt vom Spitzen- und Oberbürgermeisterkandidaten Axel Schöll präsentiert die Partei eine Liste, die nach eigener Einschätzung eine Mischung aus erfahrenen Fachkräften, ehrenamtlich engagierten Persönlichkeiten und jungen Stimmen darstellt.
Auf den weiteren Plätzen folgen Prozessberater Rainer Mohr, die Schweinfurter Faschingsprinzessin Sandra Eichhorn sowie Manfred Neder, der sich als Vorsitzender des Behindertenbeirates für die Belange von Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt.
Das Kernteam wird durch ESKAGE-Präsident Florian Dinkel, Oberstudienrätin Ingrid Müller-Erichsen und den jungen Winzer Sandro Lackner ergänzt. Den Abschluss der Liste bildet der amtierende Stadtrat Georg Wiederer, der den neuen Bewerbern als erfahrener Ratgeber zur Seite steht. Die Versammlung wurde von Schatzmeister Allan Muschel und Simon Ruck geleitet, die das Ziel formulierten, enttäuschten Wählern eine klare inhaltliche und personelle Alternative zur aktuellen Stadtpolitik zu bieten.
Kritik an der Haushaltsführung und Stadtpolitik
In seinem Schlussplädoyer übte Axel Schöll deutliche Kritik an der derzeitigen Situation in Schweinfurt. Er bezeichnete es als unverständlich, dass die Millionen-Rücklagen der Stadt in kurzer Zeit aufgebraucht wurden und der Haushalt 2025 in eine nicht genehmigungsfähige Schieflage geraten ist. Laut Schöll sei diese Entwicklung von der amtierenden Rathausspitze und den Ratsmehrheiten zu verantworten, die trotz wiederholter Mahnungen weiterhin kostspielige Ausgaben getätigt hätten. Die FDP fordert daher eine schnelle Haushaltskonsolidierung, um Spielräume für wichtige Aufgaben wie die Finanzierung pädagogischer Hilfskräfte an Schulen zurückzugewinnen.
Konzepte für Innenstadt und ÖPNV
Neben der Finanzpolitik sieht das Team der Liberalen dringenden Handlungsbedarf bei der Sanierung der Maxbrücke und des Bauhofs sowie bei der Entwicklung eines Sicherheitskonzepts für die Innenstadt. Scharfe Kritik richtete Schöll gegen das Management des öffentlichen Personennahverkehrs. Dass nach den Problemen mit dem neuen Bussystem nun ein Bürger- und ein Ratsbegehren nebeneinander stehen, führe zur Verwirrung der Bürger und löse die zugrundeliegenden Fragen nicht zeitnah. Transparenz, Ehrlichkeit und eine schnellere Kommunikation zwischen Stadtrat und Bürgerschaft seien die zentralen Versprechen, mit denen das Team Schöll in den Wahlkampf zieht.
Die Kandidatenliste im Überblick:
Axel Schöll, Rainer Mohr, Sandra Eichhorn, Manfred Neder, Florian Dinkel, Ingrid Müller-Erichsen, Norbert Sauer, Sandro Lackner, Edda Vorbeck, Alfred Wiederer, Jochem Kehl, Sabine Fiedler, Wolfgang Schuck, Corinna Sauer, Matthias Rupsch, Susanne Schwerdt, Martin Eichhorn, Henrik Lindemann und Georg Wiederer.
