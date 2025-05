Fehler beim Überholen kostet rund 90.000 Euro – Polizei ermittelt aufgrund einer Straftat

DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT – Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2275 zwischen Donnersdorf und Gerolzhofen ein Verkehrsunfall, als der 42-jährige Fahrer eines BMW mehrere Fahrzeuge überholen wollte. Dabei wurden er und der Fahrer eines Traktors leicht verletzt.

Gegen 16:50 Uhr überholte der BMW-Fahrer eine Kolonne, übersah jedoch, dass der vorausfahrende Traktor mit Anhänger nach links abbiegen wollte. Der BMW prallte in den abbiegenden Traktor, wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam an einem Baum zum Stehen.

Der BMW-Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien, wurde aber ebenso wie der Traktor-Fahrer zur Behandlung leichter Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 90.000 Euro.

Die Polizei Gerolzhofen, unterstützt von Feuerwehr, Rettungsdienst, dem Wasserwirtschaftsamt und der Straßenmeisterei, war rasch vor Ort. Gegen den 42-jährigen BMW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.