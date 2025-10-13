Fehlstart bringt BMA365 Bamberg Baskets beim Meister in München um jede Chance
MÜNCHEN – Die BMA365 Bamberg Baskets haben am Wochenende ihr Auswärtsspiel beim FC Bayern München Basketball vor 6.500 Zuschauern im ausverkauften BMW Park mit 81:96 (42:52) verloren. Ein äußerst schwaches erstes Viertel, das die Bamberger mit 13:32 abgaben, kostete das Team frühzeitig die Chance auf den Sieg. Trotz eines zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstands kämpften sich die Baskets im zweiten und dritten Viertel nochmals bis auf fünf Zähler heran, doch der Meister bestrafte die Fehler der Bamberger eiskalt und siegte absolut verdient.
Head Coach Anton Gavel kritisierte, dass seine Mannschaft das erste Viertel komplett verschlafen habe und schnell 20 Punkte in Rückstand geriet, weil die Bayern aggressiv spielten und die Bamberger schlecht verteidigten. Er betonte, dass der Kampfgeist der Mannschaft im weiteren Verlauf nicht genügte. Für das nächste Spiel gegen den MBC appellierte Gavel an sein Team, viel besser zu starten, da es sich um ein Do-or-die-Spiel handele.
Spielverlauf
Der FC Bayern startete nach der EuroLeague-Niederlage gegen Kaunas energiegeladen und fokussiert, drückte dem Spiel sofort seinen Stempel auf (0:7/2. Minute). Isiaha Mike war anfangs kaum zu kontrollieren und hatte beim 6:12 (5. Minute) bereits zehn Zähler auf seinem Konto. Nach dem vierten erfolgreichen Dreier der Bayern (Andreas Obst zum 8:20/7. Minute) nahm Gavel eine erste Auszeit, doch die Bamberger fanden nicht zu ihrem Spiel, was zu einer klaren 13:32-Führung der Bayern zum Ende des ersten Viertels führte.
Im zweiten Abschnitt bauten die Münchner ihren Vorsprung erstmals auf 20 Punkte aus (18:38/13. Minute). Erst nach Gavels zweiter Auszeit beim Stand von 29:50 (3:38 Minuten vor der Halbzeit) nahm das Spiel der Bamberger Fahrt auf. Durch einen 13:2-Lauf, zu dem Dreier von Ibi Watson und Richard Balint sowie ein Alley-Oop von Zach Ensminger auf EJ Onu beitrugen, kämpften sich die Baskets zur Pause auf 42:52 heran.
