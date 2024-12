Feierliche Amtsübergabe des Vorsitzes der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schweinfurt

SCHWEINFURT – Dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern, Dr. Markus Schmitz, war es ein besonderes Anliegen, sich für das 21 Jahre lange Wirken von Thomas Stelzer als Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Schweinfurt zu bedanken. Am 05. Dezember wurde das Amt im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung an den Nachfolger Richard Paul übergeben.

„Thomas Stelzer verband klassische Verwaltungskompetenz mit einem starken Gestaltungswillen. Das hat Schweinfurt und die bayerischen Agenturen für Arbeit nach vorne gebracht.

Damit hinterlässt er ein wohlbestelltes Haus mit einer tollen Mitarbeiterschaft an seinen Nachfolger, Herrn Richard Paul. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Thomas Stelzer auch im Namen des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit für alles, was er in der Region Main-Rhön geleistet hat“, betonte Dr. Markus Schmitz in seiner herzlichen Dankesrede.

Abschied nach 34 Jahren Tätigkeit in der Bundesagentur für Arbeit Insgesamt war Thomas Stelzer 34 Jahre in der Bundesagentur für Arbeit tätig und war unter seinen Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl als versierter Vorgesetzter, aber auch als humorvoller Mensch bekannt. Neben seiner Rechtssicherheit in seinem Verantwortungsbereich und seinen analytischen Fähigkeiten punktete er auch durch seine Offenheit für fortschrittliche Lösungen. Seine Dienstzeit endete im Oktober 2024. Alexandra Elbert übernahm bis zur Amtsübernahme durch Richard Paul im Januar 2025 den Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schweinfurt.

„Krisen sind nicht immer einfach und bedingen Veränderungen. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die uns in Schweinfurt Zuversicht geben könnten und auf die wir uns besinnen können: Schweinfurt ist gewerblich durch Praktiker geprägt. Durch unsere industrielle Produktion haben wir einen Kern, aus dem neue Innovationen entstehen können, und wir haben eine starke internationale Hochschule, die regional verortet ist. Die bekannte Krise in den 90er-Jahren hat das Bewusstsein geschaffen, dass Krisen gemeinsam bewältigt werden können. Auch mit dem heutigen Tag zeigt sich durch die Anwesenden die gute regionale Zusammenarbeit aller Akteure am Arbeitsmarkt“, sagte Thomas Stelzer mit Rückblick auf seine Amtszeit und die künftigen Herausforderungen.

Richard Paul ist in der Region Main-Rhön kein unbekanntes Gesicht Der gebürtige Saarländer Richard Paul war zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung in Donauwörth tätig. Sein Lebensmittelpunkt und seine Wahlheimat befinden sich jedoch in Unterfranken. Er war bereits Geschäftsführer des Internen Service und Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Würzburg. Aus diesem Grund sind er und seine Fähigkeiten als Geschäftsführer auch vielen langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Agentur für Arbeit Schweinfurt nicht unbekannt.

„Die Herausforderungen sind groß, aber mit einer engen Zusammenarbeit aller Beteiligten – Politik, Wirtschaft, Bildung oder Verwaltung – können wir die Region Main-Rhön weiterhin als attraktiven und lebenswerten Standort stärken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen für die Menschen und Unternehmen in Schweinfurt und den umliegenden Landkreisen Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen das Beste zu erreichen“, sagte Richard Paul in seiner Rede zur Amtsübernahme.

Auf Wiedersehen, Thomas Stelzer! Herzlich Willkommen, Richard Paul! Auch der Landrat des Landkreises Schweinfurt, Florian Töpper, und der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses Frank Firsching sowie Stefanie Schäfner, Mitglied der Personalvertretung der Agentur für Arbeit Schweinfurt, bedankten sich in ihren Redebeiträgen persönlich bei Thomas Stelzer und hießen Richard Paul willkommen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Schweinfurt sowie die Netzwerkpartnerinnen und -partner am Arbeitsmarkt wünschen Thomas Stelzer einen angenehmen Übergang in den Ruhestand und Richard Paul einen erfolgreichen Start als Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schweinfurt.