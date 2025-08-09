Feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse an 60 hauswirtschaftliche Fachkräfte aus Unterfranken
LANDKREIS SCHWEINFURT – Insgesamt 60 Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen aus ganz Unterfranken haben kürzlich in einer feierlichen Zeremonie in der Neubaukirche in Würzburg ihre Abschlusszeugnisse erhalten.
Unter den Absolventen befanden sich auch sechs Fachkräfte aus dem Landkreis Schweinfurt. Landrat Florian Töpper gratulierte vor Ort persönlich zum erfolgreichen Abschluss und betonte die große Bedeutung der Hauswirtschaft für die Gesellschaft.
Landrat Töpper hob hervor, dass Fachkräfte in der Hauswirtschaft dringend gesucht werden, sei es in Senioreneinrichtungen, Schulen, Kitas oder Krankenhäusern. Er dankte den Absolventinnen und Absolventen dafür, dass sie diese wichtige Verantwortung übernehmen. Die feierliche Übergabe der Zeugnisse durch Regierungsvizepräsident Jochen Lange markiert einen besonderen Moment im Berufsleben der Absolventen.
