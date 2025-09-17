Feierliches Gelöbnis: Am morgigen Donnerstag ist die Bundeswehr in Gerolzhofen
GEROLZHOFEN – Am morgigen Donnerstag, den 18. September 2025, findet in Gerolzhofen das feierliche Gelöbnis der Rekrutinnen und Rekruten des Logistikbataillons 461 aus Walldürn und des Logistikbataillons 467 „Mainfranken“ aus Volkach statt. Die öffentliche Zeremonie markiert einen wichtigen Meilenstein für die Soldatinnen und Soldaten, die ihre Grundausbildung am 1. Juli begonnen haben.
Im Vorfeld des Gelöbnisses, das um 14 Uhr beginnt, können sich Interessierte bereits ab 9:30 Uhr ein Bild von den Fähigkeiten des „Mainfrankenbataillons“ machen. Es werden Fahrzeuge und Geräte präsentiert, und es gibt eine Station, die das „Leben im Felde“ zeigt. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.
Bei der Zeremonie werden die Rekruten im Beisein von Familie und Freunden öffentlich geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Musikalisch wird die Veranstaltung vom Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim begleitet.
