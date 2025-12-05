Feierlichkeiten in der Hohenrother Lebenshilfe-Werkstatt
HOHENROTH – Die Werkstatt für behinderte Menschen Hohenroth, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört, ehrte am Mittwoch, den 26. November 2025, langjährige Mitarbeitende und die Absolventen des Berufsbildungsbereichs (BBB).
Werkstattleiter Andreas Witke eröffnete die Feier und betonte die Bedeutung jedes Einzelnen für die positive Entwicklung der Einrichtung. Auch der Vorsitzende der Lebenshilfe Schweinfurt, Norbert Hart, würdigte das langjährige Engagement und dankte für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ehrungen für Betriebszugehörigkeit
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Ehrungen für langjährige Treue. Witke bedankte sich bei den Jubilaren mit den Worten: „Ihr habt dazu beigetragen, dass die Werkstatt immer ein Ort bleibt, an dem man sich beruflich sowie persönlich weiterentwickeln kann.“
Geehrt wurden:
-
40 Jahre: Monika Bub, Barbara Märkert, Theresia Schneider
-
30 Jahre: Nina Frank, Thomas Schulz, Alexander Werman (Mitarbeitende); Susanne Tratt (Dienstjubiläum)
-
20 Jahre: Yvonne Binkowsky, Alexander Fischer, Jörg Henkel, Helmut Ledermann, Stefan Müller, Fabian Rüsse, Tanja Schmidt, Nicole Schneider, Alexander Seyd
-
10 Jahre: Steffen Amon, Gabriela Galindo Will, Carmen Langethal, Corina Schneider, Philippe Schneider (Mitarbeitende); Heiko Hein (Dienstjubiläum)
Absolventen des Berufsbildungsbereichs (BBB)
Anschließend wurden die Absolventen des BBB geehrt. Nach 27 Monaten beruflicher Bildung oder Neuorientierung erhielten Lisa Waldorf, Melanie Leps, Juri Müller, Michael Moret, Angelina Dinkel, Anita Sauer sowie Dlal Ibrahim ihr Abschlusszertifikat.
Werkstattleiter Witke lobte die Absolventen für ihren Fleiß, ihre Ausdauer und die Bereitschaft, Neues zu lernen.
Die Werkstatt Hohenroth ist eine von sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt, in der Menschen mit und ohne Handicap in verschiedenen Berufsbereichen beschäftigt sind.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!