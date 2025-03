Feierstunde anlässlich des Wechsels im Amt des Direktors/ der Direktorin des Amtsgerichts Haßfurt

HAßFURT – Zum 01. Februar 2025 hat der Bayerische Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich, die Oberstaatsanwältin Dr. Ursula Redler zur neuen Direktorin des Amtsgerichts Haßfurt ernannt.

Damit tritt sie die Nachfolge von Dr. Christoph Gillot an, der im Dezember 2024 als Oberstaatsanwalt und ständiger Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts zur Staatsanwaltschaft Coburg versetzt wurde (siehe Pressemitteilung des OLG Bamberg Nr. 3/2025 vom 23.01.2025).

Der feierliche Amtswechsel fand am 20. März 2025 im Foyer des Amtsgerichts Haßfurt statt und wurde von der Präsidentin des Oberlandesgerichts Bamberg, Dr. Karin Angerer, durchgeführt. In ihrer Rede dankte Dr. Angerer dem scheidenden Amtsgerichtsdirektor Dr. Christoph Gillot für seine herausragende Leitung des Gerichts seit Anfang 2021. Besonders würdigte sie sein Engagement während der Herausforderungen der Coronapandemie und lobte seine empathische und kollegiale Führungsweise. Dr. Gillot habe die richterliche Tugend des „wohlwollenden Zuhörens“ als Leitbild für den gesellschaftlichen Umgang betont und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bürgernahe und fundierte Entscheidungen getroffen. Für seine neue Aufgabe bei der Staatsanwaltschaft Coburg wünschte Dr. Angerer ihm alles Gute.

Mit Dr. Ursula Redler übernimmt nun eine erfahrene und engagierte Juristin die Leitung des Amtsgerichts Haßfurt. Seit Beginn ihrer Karriere in der bayerischen Justiz hat sich Dr. Redler unter anderem in der Fort- und Weiterbildung, der Einarbeitung neuer Kollegen sowie in der Zusammenarbeit mit der Polizei und im Präsidium des Amtsgerichts engagiert. Auch als Oberstaatsanwältin und Abteilungsleiterin in Bamberg hat sie durch hohen Arbeitseinsatz und organisatorisches Geschick, etwa im Geldautomatensprenger-Verfahren, beeindruckt. Dr. Angerer hob hervor, dass Dr. Redler auch bei hoher Belastung stets nah an ihrem Team gewesen sei und durch ihre motivierende Art eine wertvolle Führungspersönlichkeit darstelle. Für ihre neue Aufgabe an der Spitze des Amtsgerichts wünschte die Präsidentin des Oberlandesgerichts ihr viel Erfolg.

Die feierliche Amtswechselfeier wurde musikalisch umrahmt: Barbara Regnat begleitete die Reden mit Harfenklängen, und Ralitsa Bogdanova, eine international bekannte Sängerin und Violinistin, sorgte mit einer Arie für eine besondere Opernatmosphäre. Die Akustik des Foyers, das seit 2018 als Teil des neuen Amtsgerichtsgebäudes genutzt wird, beeindruckte die Gäste.