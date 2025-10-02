Feierstunde für aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Schweinfurt
SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper hat kürzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Schweinfurt im Rahmen einer Feierstunde zu ihrem 25. und 40. Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst geehrt und ehemalige Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt wurden acht Mitarbeiter zum 25. und acht weitere zum 40. Jubiläum beglückwünscht, während fünf ehemalige Kollegen in den Ruhestand verabschiedet wurden. Der Landrat dankte den Geehrten für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Treue als Dienstleister für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises.
Der Landrat betonte in seiner Ansprache, dass alle Mitarbeiter, ungeachtet der Vielfalt der Aufgaben, die gemeinsame Rolle als Dienstleister für die Bevölkerung des Landkreises Schweinfurt eint.
Die Ehrungen und Verabschiedungen fanden im Beisein des Personalratsvorsitzenden Herbert Memmel statt.
Geehrte Mitarbeiter
25. Dienstjubiläum
Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst wurden geehrt:
- Christiane Schneider und Kai Börger (Veterinäramt)
- Anja Wollenhaupt (Amt für Jugend und Familie)
- Konstantin Uskov, Martin Fick und Georg Halbig (Tiefbauamt/Bauhof)
- Frank Suhl (Bauamt)
- Birgit Jaeger (Finanzverwaltung)
- Es fehlte: Christian Ach (Bauamt)
40. Dienstjubiläum
Ihr 40. Dienstjubiläum feierten:
- Mathias Greubel und Georg Halbig (Tiefbauamt/Bauhof)
- Birgit Hofmann (Amt für Jugend und Familie)
- Gabriele Scheuring und Alexander Hänsch (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
- Elisabeth Kolano (Straßenverkehrsamt)
- Elke Schlösinger (Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung)
- Jürgen Kraus (Kreisentwicklung, Regionalmanagement)
- Wolfgang Schraut (Finanzverwaltung)
- Es fehlte: Jutta Moritz (Finanzverwaltung)
Verabschiedungen in den Ruhestand
In den Ruhestand verabschiedet wurden:
- Gisela Günther (zuletzt Bauamt)
- Robert Decker (zuletzt Hochbauamt/Hausmeisterdienste)
- Holger Kiesel (zuletzt Amt für Jugend und Familie)
- Marianne Lauer und Renate Kamm (beide zuletzt Öffentliche Sicherheit und Ordnung)
- Es fehlten: Roland Rost (zuletzt Öffentliche Sicherheit und Ordnung) und Hanolore Walter (Amt für Jugend und Familie)
