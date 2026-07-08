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Feldbrand bei Kitzingen: Zigarette möglicherweise brandursächlich

8. Juli 2026Letztes Update 8. Juli 2026
Feldbrand bei Kitzingen: Zigarette möglicherweise brandursächlich
Symbolfoto: 2fly4
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KITZINGEN – Am Dienstagabend, den 7. Juli 2026, brannte zwischen Sickershausen und Michelfeld ein nicht bewirtschaftetes Feld auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern vollständig aus.

Einsatz und Brandursache

Der Brand wurde um 21:15 Uhr der Integrierten Leitstelle gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird vermutet, dass eine weggeworfene Zigarette am Straßenrand das Feuer verursacht haben könnte.

Ermittlungen und polizeilicher Appell

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Die Polizeiinspektion Kitzingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich auf die erhöhte Brandgefahr durch Hitze und Trockenheit hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, keine Zigaretten aus Fahrzeugen zu entsorgen.

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