Felix Neureuther besucht die ABENTEUER & ALLRAD 2026
BAD KISSINGEN – Der erfolgreichste deutsche Skirennläufer der Weltcup-Geschichte, Felix Neureuther, wird am 7. Juni 2026 als prominenter Gast die Offroad-Messe ABENTEUER & ALLRAD in Bad Kissingen besuchen. Im Rahmen eines Bühnen-Talks am Familientag wird der beliebte ARD-Wintersport-Experte Einblicke in seine beeindruckende Karriere sowie sein vielseitiges Engagement als Umweltschützer und Buchautor geben. Die Veranstalter der pro-log GmbH freuen sich besonders darauf, mit Neureuther eine authentische Persönlichkeit zu präsentieren, die weit über den Sport hinaus als Vorbild für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung gilt.
Nach 13 Weltcupsiegen und insgesamt 18 Jahren im Profisport widmet sich Felix Neureuther heute verstärkt der Förderung von Kindern und dem Erhalt der Natur. Mit seiner „Felix-Neureuther-Stiftung“ und dem Programm „Beweg dich schlau“ setzt er sich aktiv dafür ein, Lebensgewohnheiten bei jungen Menschen positiv zu beeinflussen. Zudem macht er als UN-Botschafter für Natur und Umwelt regelmäßig auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam, unter anderem durch Dokumentationen und erfolgreiche Buchveröffentlichungen.
Auf der Messe wird Felix Neureuther nicht nur aus seinem bewegten Leben erzählen, sondern auch für Autogrammwünsche, Selfies und Fragen des Publikums zur Verfügung stehen. Für die ABENTEUER & ALLRAD, die in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juni stattfindet, stellt sein Besuch einen der Höhepunkte des Rahmenprogramms dar. Marketingleiter Thomas Schmitt betont, dass Neureuther mit seinem Humor und seiner Naturverbundenheit ideal zur Philosophie der weltweit größten Offroad-Messe passt.
