Fenster aufgehebelt und Bargeld entwendet – Einbruch in Einfamilienhaus

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Sonntagmittag und Montagmittag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Tilman-Riemenschneider-Straße. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Montag, 11:20 Uhr, durch einen Unbekannten ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Tilman-Riemenschneider-Straße aufgehebelt.

Hierüber verschaffte sich der Täter Zugang zum Haus und entwendete dort Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Schaden am Fenster wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und umfangreich Spuren gesichert.

Sie bittet um Mithilfe und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer konnte im oben genannten Zeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Tilman-Riemenschneider-Straße beobachten?

Wer konnte verdächtige Personen auf seinem Grundstück feststellen?

Wer hat in dem Bereich mögliche Videoüberwachungen , auf denen Personen in dem genannten Zeitraum zu sehen sind?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.