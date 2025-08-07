Fenster gewaltsam geöffnet – Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro

OERLENBACH, LKR. BAD KISSINGEN – In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude ein und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt.

Dem aktuellen Sachstand nach drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit von Mittwoch, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 05:30 Uhr in ein Firmengebäude in der Ebenhäuser Straße ein. Sie entwendeten neben diversen Elektrogeräten auch Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und Spuren gesichert. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise auf der Bevölkerung.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ebenhäuser Straße feststellen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.