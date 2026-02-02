Fensterscheibe eingeworfen – Polizei schnell vor Ort – Täter gestellt

HASSFURT – In der Nacht zum Montag haben Polizeibeamte einen 31-jährigen Mann festgenommen, der die Fensterscheibe einer Imbissbude eingeworfen hatte und anschließend geflüchtet war. Die Beamten wurden gegen 02:00 Uhr durch das Splittern von Glas auf die Tat aufmerksam und konnten den Verantwortlichen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellen.

Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen stellten die Polizisten eine erhebliche Alkoholisierung von deutlich über zwei Promille fest. Der Mann mit italienischer Staatsangehörigkeit gestand die Sachbeschädigung noch vor Ort, woraufhin die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Gegen den 31-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.