Fensterscheiben zweier PKW eingeschlagen – Gibt es Zeugen?

PROSSELSHEIM / BERGTHEIM / LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Prosselsheim und Bergtheim zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. In beiden Fällen wurden alle vier Seitenfenster der betroffenen Pkw eingeschlagen.

In Prosselsheim, im Bereich des Bahnwegs, war ein Kleinwagen der Marke Seat das Ziel der Täter. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

In Bergtheim, in der Oberpleichfelder Straße, traf es einen schwarzen Toyota. Auch hier beläuft sich der Schaden auf rund 1000 Euro.

Da aus den Fahrzeugen nichts entwendet wurde und sogar offen liegende Wertgegenstände unberührt blieben, geht die Polizei von Vandalismus aus.

Die Polizei Würzburg-Land bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de.