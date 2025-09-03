Ferien-Ausklang mit Abenteuern im Grabfeld
RHÖN-GRABFELD – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, doch bevor der Schulalltag wieder beginnt, bleibt noch Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Die Region Rhön-Grabfeld, die nur einen Katzensprung vom Landkreis Haßberge entfernt liegt, bietet eine Vielzahl an Aktivitäten für Familien, von spannenden Abenteuern bis hin zu erholsamen Ausflügen.
Eine spannende Zeitreise für die ganze Familie verspricht das Archäologiemuseum in der Schranne Bad Königshofen. Dort können Besucher in längst vergangene Zeiten eintauchen, von der Jungsteinzeit bis in die jüngere Vergangenheit. Bei schlechtem Wetter bietet auch die FrankenTherme in Bad Königshofen eine tolle Alternative: Mit der Fake-Slide-Röhrenrutsche und dem Erlebnisbecken für die Kleinen ist Wasserspaß garantiert. Zusätzlich gibt es eine hauseigene Bowlingbahn und im Kino „Stadtsaal-Lichtspiele“ kann man einen gemütlichen Familiennachmittag verbringen.
Für alle, die draußen aktiv sein möchten, gibt es tierische Erlebnisse mit den Grabfeld-Alpakas bei Trappstadt. Bei geführten Wanderungen kann man das Naturschutzgebiet erkunden. Wer gerne rätselt, kommt bei den Outdoor-Escape-Touren rund um Sulzfeld auf seine Kosten. Die Touren, die auch speziell für Kinder konzipiert sind, bieten eine spielerische Kombination aus Spannung, Bewegung und frischer Luft. Naturfreunde können die heimische Pflanzen- und Tierwelt auf dem Naturlehrpfad in Aubstadt entdecken.
Märchenhafte Erlebnisse bietet der idyllische Märchenwald Sambachshof mit liebevoll gestalteten Szenen und Figuren sowie Fahrgeschäften. Direkt daneben lädt der Walderlebnispfad Sambachshof zu einer kleinen Wanderung mit spielerischen Stationen ein.
Alle Ausflugsziele und weitere Ideen finden sich online unter hassberge-tourismus.de/erleben/familienerlebnisse.
