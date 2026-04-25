Ferienbetreuung der Stadt Schweinfurt: Noch freie Plätze für Pfingsten und Sommer
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt bietet mit ihrem umfangreichen Ferienprogramm eine passende Lösung für die schulfreie Zeit, da sowohl für die Pfingst- als auch für die Sommerferien noch zahlreiche Betreuungsplätze frei sind.
Mit der Ferienbetreuung stellt die Stadt ein abwechslungsreiches Freizeitangebot für Kinder bereit und geht damit gleichzeitig gezielt auf die Bedürfnisse berufstätiger Eltern ein. Die Anmeldung ist einfach und in wenigen Minuten online möglich. Über das Portal
www.unser-ferienprogramm.de/schweinfurt
können Eltern ihre Kinder schnell und bequem registrieren. Besonders praktisch dabei ist, dass die Vergabe eines festen Betreuungsplatzes direkt im Anschluss an die Anmeldung erfolgt.
Für Rückfragen und weitere Informationen steht die kommunale Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt zur Verfügung. Interessierte erreichen die Mitarbeitenden per E-Mail an
oder telefonisch unter 09721 51-7861. Mit diesem breit aufgestellten Ferienprogramm leistet die Stadt Schweinfurt einen wichtigen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sorgt zugleich dafür, dass Kinder ihre Ferien sinnvoll, betreut und mit viel Spaß verbringen können.
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