Ferienbetreuung für Kinder in den Sommerferien
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen bietet in den Sommerferien wieder eine Betreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Das Angebot findet in der zweiten, dritten und vierten Ferienwoche jeweils von Montag bis Freitag im Jugend- und Kulturzentrum statt. Die Betreuungszeit ist täglich von 7:30 bis 16:30 Uhr.
Die Ferienbetreuung kann wochenweise gebucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 200 Euro pro Woche und beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen. Eine Woche findet statt, sobald mindestens zehn Kinder angemeldet sind.
Interessierte Eltern können ihre Kinder online unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de anmelden. Über die Filterfunktion lässt sich das Angebot mit der Nummer 178 schnell finden.
Bei Fragen steht die Stadt Bad Kissingen per E-Mail an jugfamsoz@stadt.badkissingen.de oder telefonisch unter 0971/807-4301 zur Verfügung.
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