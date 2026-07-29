Ferienpass Bad Kissingen bietet wieder zahlreiche Vergünstigungen für Kinder und Jugendliche

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Der Ferienpass der Stadt Bad Kissingen ist ab sofort erhältlich und bietet Kindern und Jugendlichen auch in diesem Jahr zahlreiche Vorteile. Dazu gehören unter anderem der kostenlose Eintritt ins Terrassenschwimmbad und in den Wild-Park Klaushof.

Ausgegeben wird der Ferienpass im Referat Jugend, Familie und Soziales im Dachgeschoss des Rathauses. Alle weiteren Angebote und Vergünstigungen sind auf der Internetseite der Stadt Bad Kissingen abrufbar.

Der Ferienpass kann mit oder ohne Busbenutzung beantragt werden. Mit der Bus-Option können Kinder und Jugendliche die Stadtbusse der Omnibusverkehr Franken GmbH im Gebiet der Großen Kreisstadt kostenlos nutzen. Für Kinder und Jugendliche aus den Stadtteilen Albertshausen und Poppenroth sind außerdem kostenfreie Fahrten mit den Bussen der GWK Reisen GmbH nach Bad Kissingen und zurück möglich. Unterstützt wird das Angebot durch die Stadtwerke Bad Kissingen GmbH.

Ein Ferienpass ohne Busbenutzung kostet für das erste Kind 12 Euro, ab dem zweiten Kind 10 Euro. Mit Busbenutzung fallen für das erste Kind 16 Euro und ab dem zweiten Kind 14 Euro an.

Für die Abholung bittet die Stadt Bad Kissingen darum, den Antrag vorab auszufüllen und einzusenden sowie einen Abholtermin zu vereinbaren. Die Ausgabe erfolgt montags bis donnerstags von 8 bis 12:30 Uhr und nachmittags nach Absprache sowie freitags von 8 bis 12 Uhr im Zimmer 23 des Rathauses.

Auch Kinder und Jugendliche aus Bad Bocklet, Euerdorf, Nüdlingen, Oberthulba und Oerlenbach können den Ferienpass in ihrer jeweiligen Gemeinde erwerben.

Bei Fragen zum Ferienpass, zum Antrag oder zu den Angeboten steht das Referat Jugend, Familie und Soziales der Stadt Bad Kissingen per E-Mail an jugfamsoz@stadt.badkissingen.de oder telefonisch unter 0971 807-4302 zur Verfügung.