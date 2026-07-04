Ferienprogramm Bad Kissingen startet – Malwettbewerb entschieden

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BAD KISSINGEN – Das FerienSpassProgramm 2026 der Stadt Bad Kissingen startet mit einem vielfältigen Angebot in die Anmeldephase und bietet Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien zahlreiche Freizeit-, Sport- und Kreativaktionen.

Ab Montag, 13. Juli, können Eltern ihre Kinder online für die verschiedenen Ferienangebote anmelden. Die Voranmeldung läuft eine Woche, anschließend werden die Plätze automatisch und fair verteilt. Die Teilnehmerausweise werden danach per E-Mail versendet. Bereits ab Montag, 6. Juli, steht das vollständige Programm online zur Verfügung.

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Das Angebot reicht von sportlichen Aktivitäten über kreative Workshops bis hin zu Ausflügen, etwa in die Jump-Fabrik Fulda, nach Obermain zum Fußballgolf, ins Museum für Franken, in die Boulderhalle Würzburg, ins 4DX-Kino in Kassel sowie zu einem Shopping-Ausflug nach Nürnberg. Ergänzt wird das Programm durch offene Angebote wie Batiken auf dem Aktivspielplatz sowie Spiel- und Themenabende.

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Im Rahmen des Ferienprogramms wurde zudem der diesjährige Malwettbewerb entschieden. Gewonnen hat die 14-jährige Emilia Goldstein aus der Realschule Bad Kissingen mit einem Bild zum Thema „Hobbys“. Ihre Arbeit zeigt persönliche Interessen wie Lesen und Schachspielen und wird als Motiv für das Programmheft und die Flyer verwendet. Als Preis darf sie sämtliche Angebote des Ferienprogramms kostenlos nutzen.