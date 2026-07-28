Ferienprogramm der ILE Mainschleife Plus bietet noch freie Plätze

ILE MAINSCHLEIFE PLUS, LKR. KITZINGEN – Für das interkommunale Ferienprogramm der ILE Mainschleife Plus in den Sommerferien 2026 sind noch Plätze verfügbar. Kinder aus den beteiligten Gemeinden können sich weiterhin für verschiedene Veranstaltungen anmelden.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet das ortsübergreifende Ferien-Spaß-Programm bereits zum zweiten Mal statt. Dank zahlreicher engagierter Helferinnen und Helfer aus den ILE-Gemeinden konnte erneut ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt werden.

„Dank engagierter Helferinnen und Helfer in den ILE-Orten ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können“, betonte Heiko Bäuerlein, ILE-Sprecher der Mainschleife Plus und Erster Bürgermeister von Volkach, bei der Vorstellung des Programms.

Aktuell sind noch Plätze für folgende Aktionen verfügbar:

Fahrt mit der Mainschleifenbahn ab Astheim

Spieletag der ILE Mainschleife Plus in Schwanfeld

Theaterworkshop in Wipfeld

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.ilemainschleifeplus.de/aktuelles.

Auch im Ferienprogramm der Stadt Volkach sind noch Restplätze verfügbar. Interessierte Kinder können unter www.stadt-volkach.de weitere Angebote entdecken.