Ferienprogramm im Kloster Wechterswinkel und Kunstdepot lädt zum Mitmachen ein

WECHTERSWINKEL, GEMEINDE BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – In den Sommerferien bietet die Kulturagentur des Landkreises Rhön-Grabfeld ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien im Kloster Wechterswinkel sowie im Zentraldepot in Mellrichstadt an. Auf dem Programm stehen Kreativworkshops, Familienführungen und spannende Einblicke hinter die Kulissen des Kunstdepots.

Passend zur Ausstellung „Nach der Natur“ der Künstlerin Ulrike Donié finden am 5. August und 9. September jeweils um 13.30 Uhr Kreativworkshops für Kinder ab acht Jahren statt. Dabei können die Teilnehmer eigene Skulpturen gestalten und mit unterschiedlichen Materialien experimentieren. Die Teilnahme kostet 7 Euro pro Kind. Anmeldeschluss ist jeweils zwei Tage vor dem Termin.

Am Sonntag, 9. August, um 14.30 Uhr sind Familien zu einer Führung durch die Ausstellung eingeladen. Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern werden die fantasievollen, aus ungewöhnlichen Materialien gefertigten Großskulpturen von Ulrike Donié entdeckt.

Ein Blick hinter die Kulissen erwartet Kinder ab acht Jahren am Mittwoch, 19. August, um 14 Uhr im Kunstdepot des Landkreises in Mellrichstadt. Bei einer Führung lernen sie unter anderem eine Gemäldezuganlage, Schwerlastregale sowie die „Krankenstation“ für beschädigte Kunstobjekte kennen. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Kind. Anmeldeschluss ist der 17. August.

Bereits am 11. August um 9.30 Uhr bietet die KinderUni Bad Neustadt an der Saale für Kinder ab zwölf Jahren die Exkursion „Kunst und Kaserne“ an. Dabei erhalten die Teilnehmenden Einblicke in das Kunstdepot des Landkreises sowie in die Geschichte der Hainbergkaserne und deren Entwicklung zu einem Ort der Erinnerung.

Anmeldungen für das Ferienprogramm sind per E-Mail an kulturagentur@rhoen-grabfeld.de oder telefonisch unter 09771/94-690 möglich. Weitere Informationen zur KinderUni gibt es unter www.umfrageonline.com/c/KinderUni