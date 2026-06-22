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Ferienprogramm „Startklar Familien – Fit für den Schuleintritt“ in Haßfurt

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Ferienprogramm „Startklar Familien – Fit für den Schuleintritt“ in Haßfurt
Kinder bearbeiten mit Elternbegleiterin Julia Sterlings spielerisch erste Aufgaben - Foto: Marika Philipp)
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HASSFURT – Der Übergang vom Kindergarten in die Schule stellt einen bedeutenden Meilenstein für Kinder und Eltern dar. Um diesen Schritt gemeinsam und gut vorbereitet zu meistern, bietet das Mehrgenerationenhaus Haßfurt in der letzten Sommerferienwoche ein spezielles Familienferienprogramm an.

Programmübersicht

Das Angebot richtet sich an Vorschulkinder und deren Eltern und findet im Rahmen des Programms „ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken“ statt.

Fachliche Beratung

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In den Elterncafés stehen unter anderem eine Logopädin und ein Ergotherapeut als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie vermitteln wertvolle Impulse zur sprachlichen, motorischen und ganzheitlichen Entwicklung der angehenden Schulkinder.

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Anmeldung und Informationen

Das Programm wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Europäische Union (ESF Plus) gefördert.

Für Anmeldungen oder weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das:

Mehrgenerationenhaus Haßfurt


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