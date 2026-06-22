Ferienprogramm „Startklar Familien – Fit für den Schuleintritt“ in Haßfurt
HASSFURT – Der Übergang vom Kindergarten in die Schule stellt einen bedeutenden Meilenstein für Kinder und Eltern dar. Um diesen Schritt gemeinsam und gut vorbereitet zu meistern, bietet das Mehrgenerationenhaus Haßfurt in der letzten Sommerferienwoche ein spezielles Familienferienprogramm an.
Programmübersicht
Das Angebot richtet sich an Vorschulkinder und deren Eltern und findet im Rahmen des Programms „ElternChanceN – mit Elternbegleitung Familien stärken“ statt.
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Zeitraum: 31. August bis 4. September 2026
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Programm für Kinder: Ein abwechslungsreiches Angebot aus Spielen, kreativen Aktivitäten und Lernerfahrungen, das gezielt Fähigkeiten fördert, die den Schulstart erleichtern und das Selbstvertrauen der Kinder stärken.
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Programm für Eltern: Parallel dazu finden nachmittags Elterncafés statt. Hier haben Eltern die Möglichkeit, sich mit Fachkräften auszutauschen und Fragen rund um die Einschulung zu klären.
Fachliche Beratung
In den Elterncafés stehen unter anderem eine Logopädin und ein Ergotherapeut als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie vermitteln wertvolle Impulse zur sprachlichen, motorischen und ganzheitlichen Entwicklung der angehenden Schulkinder.
Anmeldung und Informationen
Das Programm wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Europäische Union (ESF Plus) gefördert.
Für Anmeldungen oder weitere Fragen wenden Sie sich bitte an das:
Mehrgenerationenhaus Haßfurt
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Telefon: 09521/952825-0
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E-Mail: elternbegleitung.kv-has@brk.de
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