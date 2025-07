FerienSPASSProgramm 2025 Bad Kissingen: Nela Lummel gewinnt Malwettbewerb

BAD KISSINGEN – Ab Montag, 14. Juli, können Eltern ihre Kinder für die Sommerferienangebote der Stadt Bad Kissingen anmelden. Die Registrierung erfolgt über das Online-Buchungssystem des Referats Jugend, Familie und Soziales unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de.

Bis einschließlich Montag, 21. Juli, ist die Voranmeldung geöffnet. Anschließend entscheidet ein Platzvergabesystem über die Zuteilung der Wunschangebote. Danach werden übrig gebliebene Plätze im sogenannten Eingangsverfahren vergeben.

Das vollständige Programmheft steht online unter www.badkissingen.de/ferienprogramm bereit.

In diesem Zusammenhang gratuliert die Stadt herzlich der Schülerin Nela Lummel vom Jack-Steinberger-Gymnasium. Sie hat mit ihrem Bild zum Thema „Tiere und ihr Lebensraum“ den diesjährigen Malwettbewerb gewonnen. Das Motiv eines Flamingos, ergänzt durch Müll im Wasser als Hinweis auf Umweltverschmutzung, ziert den Programmflyer und das Online-Heft. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel überreichte ihr kürzlich eine Urkunde und ein Präsent.

Als Gewinnerin darf Nela kostenlos an allen Veranstaltungen des Referats teilnehmen. Insgesamt bietet das FerienSpaßProgramm rund 180 Angebote in den Bereichen Kreativität, Sport, Freizeit, Natur und Wissen. Zu den Highlights zählen Spieletage in Albertshausen und Garitz, Batiken auf dem Aktivspielplatz, eine Fahrt zur Gamescom in Köln, ein Besuch im Europa-Park Rust, ein KIZZRock-Konzert sowie ein großes Abschlussfest.

Ferienpass 2025:

Ab dem 21. Juli ist der Ferienpass wieder im Dachgeschoss des Rathauses erhältlich. Er gewährt unter anderem freien Eintritt ins Terrassenschwimmbad und den Wild-Park Klaushof. Weitere Informationen, auch zu Preisen, gibt es unter www.badkissingen.de/ferienpass.

Vor Abholung bittet die Stadt um vorherige Antragstellung unter www.badkissingen.de/antrag-ferienpass sowie um eine telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 0971 / 807-4304.