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FerienSpaßProgramm Bad Kissingen: Das Voting für den Malwettbewerb startet

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
FerienSpaßProgramm Bad Kissingen: Das Voting für den Malwettbewerb startet
Die Jury hatte es bei der riesigen Auswahl an tollen Bildern nicht leicht, die besten auszuwählen. Foto Janina Kunert
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BAD KISSINGEN – Das Online-Voting für den diesjährigen Malwettbewerb im Rahmen des FerienSpaßProgramms der Stadt Bad Kissingen beginnt am Sonntag, 26. April.

Unter dem Motto „Mein Hobby – zeig uns in deinem Bild, was du in deiner Freizeit am liebsten machst“ haben zahlreiche Kinder und Jugendliche kreative Kunstwerke eingereicht. Ziel des Wettbewerbs ist die Gestaltung des Titelbilds für das diesjährige Programmheft. In einem Vorentscheid hat eine Jury bereits 15 Bilder für die engere Auswahl nominiert, wobei besonders die kreative Umsetzung, Originalität und Farbgestaltung im Fokus standen.

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Das Online-Voting findet von Sonntag, 26. April, bis einschließlich Sonntag, 3. Mai 2026, statt. In diesem Zeitraum können die Favoriten täglich bewertet werden unter:

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Das Gewinnerbild wird das Titelmotiv des Online-Programmhefts sowie des Flyers. Zusätzlich erhält die Gewinnerin oder der Gewinner ein Geschenk und darf kostenfrei an allen Veranstaltungen des Referats Jugend, Familie und Soziales im Rahmen des Ferienprogramms teilnehmen.

Sämtliche eingereichten Kunstwerke werden zudem während der Zelttheater-Woche vom 25. bis 29. Mai ausgestellt. Ab Montag, 8. Juni, können die Bilder im Referat Jugend, Familie und Soziales (Zimmer 20) im Rathaus Bad Kissingen wieder abgeholt werden.

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